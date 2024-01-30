Харьков – в пятерке самых криминальных городов Восточной Европы
Фото: Елена Нагорная
В тридцатку самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов.
Прифронтовый Харьков занял пятую позицию. При этом Днепр – на первом месте, Одесса – на втором. Киев – восьмая позиция, Львов – тринадцатая.
Рейтинг составляют по двум параметрам: индекс преступности и индекс безопасности. В статистику попали такие виды правонарушений, как умышленные убийства, ограбление, насилие, вандализм, вооруженные нападения, угон авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безопасность, город, криминальный, рейтинг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В тридцатку самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов.".