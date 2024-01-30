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Харьков – в пятерке самых криминальных городов Восточной Европы

Общество 11:50   30.01.2024
Виктория Яковенко
Харьков – в пятерке самых криминальных городов Восточной Европы Фото: Елена Нагорная

В тридцатку самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов.

Прифронтовый Харьков занял пятую позицию. При этом Днепр – на первом месте, Одесса – на втором. Киев – восьмая позиция, Львов – тринадцатая.

Рейтинг составляют по двум параметрам: индекс преступности и индекс безопасности. В статистику попали такие виды правонарушений, как умышленные убийства, ограбление, насилие, вандализм, вооруженные нападения, угон авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В тридцатку самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов.".