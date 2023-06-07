США відновлюють пошкоджені НЛО, каже ексрозвідник – The Guardian

Колишній співробітник розвідки Девід Груш, який очолював аналіз незрозумілих аномальних явищ в агентстві Міністерства оборони США, стверджує, що США мають літальні апарати нелюдського походження, повідомляє The Guardian.

США закликали оприлюднити докази існування НЛО після того, як колишній співробітник розвідки заявив, що в уряду є «неушкоджені та частково неушкоджені» інопланетні транспортні засоби.

Інформацію про ці транспортні засоби незаконно приховують у Конгресі, сказав Груш. Коли він передав Конгресу секретну інформацію про транспортні засоби, то зазнав помсти з боку урядовців. Груш звільнився в квітні після 14-річної кар’єри в розвідці США.

Джонатан Грей, нинішній співробітник розвідки США в Національному центрі повітряно- космічної розвідки (Nasic), підтвердив існування «екзотичних матеріалів», додавши: «Ми не самотні».

Ці відомості з’явилися після того, як за останні роки велика кількість достовірних спостережень і повідомлень привернула увагу до інопланетних кораблів і потенційних відвідувань.

У 2021 році Пентагон опублікував звіт про UAP (у США надають перевагу цьому терміну замість НЛО), у якому виявлено понад 140 випадків зустрічі UAP, які неможливо пояснити.

Доповідь з’явилася після витоку військових відеоматеріалів, які показали, очевидно, незрозумілі події в небі, тоді як пілоти ВМС свідчили, що вони часто стикалися з дивними кораблями біля узбережжя США.

В інтерв’ю журналістам Debrief Леслі Кіну та Ральфу Блюменталю, які раніше викрили існування таємної програми Пентагону з дослідження НЛО, Груш сказав, що уряд США та оборонні підрядники відновлювали фрагменти нелюдських кораблів.

Груш сказав Debrief, що аналіз визначив, що цей матеріал «екзотичного походження» — тобто «нелюдський інтелект, позаземного чи невідомого походження».

«[Ця оцінка] ґрунтується на морфології транспортних засобів і матеріалознавчому тестуванні, а також на володінні унікальною структурою атомів і радіологічними сигнатурами», — сказав Груш.

«Феномен нелюдського інтелекту реальний. Ми не самотні, — сказав Грей. – Пошуки такого роду не обмежуються Сполученими Штатами. Це глобальне явище, але глобальне рішення продовжує вислизати від нас».

The Debrief поспілкувався з кількома колишніми колегами Груша, кожен з яких поручився за нього. Груша описали як «офіцера із найміцнішим моральним компасом».

Нік Поуп, який на початку 1990-х років досліджував НЛО для британського Міністерства оборони (МО), сказав, що розповідь Груша та Грея про інопланетні матеріали була «дуже важливою».

«Коли такі люди подають офіційні скарги, вони роблять це, розуміючи, що якщо вони свідомо зробили неправдиву заяву, їм загрожує досить великий штраф та/або тюремне ув’язнення. Люди кажуть: «О, люди весь час вигадують історії». Але я думаю, що це зовсім інше – піти в Конгрес, піти до генерального інспектора розвідувального співтовариства і зробити це. Тому що будуть наслідки, якщо виявиться, що це неправда».

«Груш сказав, що операції з відновлення корабля тривають на різних рівнях, і що він знає конкретних осіб, нинішніх і колишніх, які беруть участь», — повідомляється в звіті.

Груш не каже, що особисто бачив інопланетні транспортні засоби, а також не говорить, де вони можуть зберігатися.

Пілоти військово-морського флоту, які в 2021 році поділилися своїм досвідом зіткнення з незрозумілими об’єктами під час виконання військових польотів, сказали, що вони та інші вирішили не повідомляти про зустрічі, оскільки побоюються, що це може завадити їхній кар’єрі.

«Утиски призводять лише до подальшої стигматизації галузі UAP, значною мірою перешкоджаючи науковому прогресу та знеохочуючи інших вивчати цю важливу тему», — заявила науковий керівник НАСА Нікола Фокс на публічному засіданні 31 травня.