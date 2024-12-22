Опасную погоду в Харькове и области ожидают вечером и ночью
Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии
Густой туман будет вечером 22 декабря и ночью 23 в Харькове и области, сообщает региональный центр гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением вечером 22 декабря и ночью 23 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. ⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили синоптики.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 16:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Густой туман будет вечером 22 декабря и ночью 23 в Харькове и области, сообщает региональный центр гидрометеорологии.".