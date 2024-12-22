Опасную погоду в Харькове и области ожидают вечером и ночью

Густой туман будет вечером 22 декабря и ночью 23 в Харькове и области, сообщает региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением вечером 22 декабря и ночью 23 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. ⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили синоптики.

(I уровень опасности, желтый 🟡)