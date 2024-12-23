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Харків’ян закликають бути сьогодні обережними: причина – у погоді

Суспільство 09:31   23.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’ян закликають бути сьогодні обережними: причина – у погоді Фото: ХМР

Через погіршення погодних умов мешканців Харкова просять бути уважними сьогодні на дорогах.

Удень 23 грудня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій“, – передають у мерії.

Через погіршення видимості на дорогах пішоходів та водіїв закликають бути максимально обережними, зазначили у міськраді.

Читайте також: Прогноз погоди на 23 грудня у Харкові та області: туман, слабкий дощ.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 09:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через погіршення погодних умов мешканців Харкова просять бути уважними сьогодні на дорогах.".