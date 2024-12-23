Харків’ян закликають бути сьогодні обережними: причина – у погоді

Через погіршення погодних умов мешканців Харкова просять бути уважними сьогодні на дорогах.

“Удень 23 грудня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій“, – передають у мерії.

Через погіршення видимості на дорогах пішоходів та водіїв закликають бути максимально обережними, зазначили у міськраді.