Групу квартирних злодіїв, що обкрадали майно у трьох районах Харкова, впіймали

Зловмисники відтискали рами металопластикових вікон у приватних будинках Харкова та через вікна проникали усередину, повідомляє Нацполіція.

Упродовж кількох місяців група злодіїв обікрала щонайменше сім будинків у Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Вони поцупили десятків тисяч гривень, золоті прикраси, колекційні монети, комп’ютерну техніку, відеореєстратори. Частину викраденого здали у ломбард.

Слідчі та спецпризначенці встановили особи зловмисників та затримали їх. Підозрюваними виявилися мешканці міста, що раніше вже були судимі за аналогічні злочини.

26 серпня правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних. І вилучили викрадені речі, одяг, у якому зловмисники ходили на справу, а також інші докази їхньої причетності.

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні серії крадіжок з приватних будинків на території міста. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі розв’язати питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також поліціянти перевіряють, чи не причетні затримані до інших крадіжок у місті.