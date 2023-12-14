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На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только

Общество 14:32   14.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители поймали на Харьковщине мужчину с 15-летним «криминальным стажем», который за два месяца совершил по меньшей мере шесть краж и мошенничество.

Злоумышленником оказался 32-летний житель поселка Кочеток, ранее отбывавший наказание за грабеж, кражи и мошенничество, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В городе Чугуев злоумышленник повредил автомат для реализации питьевой воды и украл из него более 8 тысяч гривен. Также правоохранители установили его причастность еще к трем аналогичным кражам в Чугуевском районе», — добавили правоохранители.

Кроме того, в гостях у жителя Печенежской громады фигурант воспользовался удачным моментом и похитил у хозяина мобильный телефон. Гаджет он продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

От действий злоумышленника пострадал и односельчанин. Мужчина разбил оконные стекла и проник в дачный дом, откуда вынес автоматику водоснабжения.

«57-летняя жительница Чугуева стала жертвой мошеннических действий фигуранта. Злоумышленник выпросил у потерпевшей мобильный телефон якобы для совершения срочного телефонного звонка. Пока хозяйка отвлеклась, он ушел домой с чужим гаджетом», — отметили в полиции.

14 декабря следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 14:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали на Харьковщине мужчину с 15-летним «криминальным стажем», который за два месяца совершил по меньшей мере шесть краж и мошенничество.".