«Копи вимагали гроші за вивезення тіла»: коментар поліції Харкова
Харківські правоохоронці спростували інформацію щодо вимагання поліцейськими грошей за поховання жінки.
4 січня у харківському телеграм-каналі опублікували інформацію про те, що в будинку на проспекті Олександрівському було виявлено тіло жінки, яка померла 2 тижні тому. В публікації вказано, що поліція за вивезення тіла, нібито, вимагали гроші.
У ГУ Нацполіці в Харківській області прокоментували ситуацію. За їхніми даними, в ході перевірки інформації правоохоронці здійснили виїзд за вказаною адресою, де зустрілися з заявником.
«Встановлено, що поліція 3 січня виїжджала на виклик, який надійшов на лінію 102. Поліцейські належним чином задокументували смерть жінки. Ознак насильницької смерті не виявили. Надалі заявник по телефону спілкувався з працівником комунального підприємства «Ритуал», який повідомив, що для вивозу тіла у морг потрібно сплатити 2300 гривень», – зазначили у поліції.
Правоохоронці заявили, що до поліції заявник претензій немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, жінка, копы, погибла, правоохранители, тело, требовали, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 10:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці спростували інформацію щодо вимагання поліцейськими грошей за поховання жінки.".