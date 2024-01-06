«Копи вимагали гроші за вивезення тіла»: коментар поліції Харкова

Харківські правоохоронці спростували інформацію щодо вимагання поліцейськими грошей за поховання жінки.

4 січня у харківському телеграм-каналі опублікували інформацію про те, що в будинку на проспекті Олександрівському було виявлено тіло жінки, яка померла 2 тижні тому. В публікації вказано, що поліція за вивезення тіла, нібито, вимагали гроші.

У ГУ Нацполіці в Харківській області прокоментували ситуацію. За їхніми даними, в ході перевірки інформації правоохоронці здійснили виїзд за вказаною адресою, де зустрілися з заявником.

«Встановлено, що поліція 3 січня виїжджала на виклик, який надійшов на лінію 102. Поліцейські належним чином задокументували смерть жінки. Ознак насильницької смерті не виявили. Надалі заявник по телефону спілкувався з працівником комунального підприємства «Ритуал», який повідомив, що для вивозу тіла у морг потрібно сплатити 2300 гривень», – зазначили у поліції.

Правоохоронці заявили, що до поліції заявник претензій немає.