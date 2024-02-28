«На похороны бабушки». Харьковчане с венками хотели перейти границу с Румынией

На Закарпатье пограничники отделения «Хижа» Мукачевского отряда поймали двоих харьковчан, пытавшихся незаконно перейти границу с Румынией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Автомобиль, которым ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и везет пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки.

Такую же историю рассказали и пассажиры, правда, назвать имя и адрес бабушки не смогли.

Вскоре пограничники выяснили, что харьковчане заплатили «таксисту» и его подельникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу.

С прибытием в Закарпатье их встретили, забрали деньги, дали поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать «легенду» о похоронах бабушки.