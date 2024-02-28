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«На похороны бабушки». Харьковчане с венками хотели перейти границу с Румынией

Происшествия 16:46   28.02.2024
Оксана Якушко
«На похороны бабушки». Харьковчане с венками хотели перейти границу с Румынией

На Закарпатье пограничники отделения «Хижа» Мукачевского отряда поймали двоих харьковчан, пытавшихся незаконно перейти границу с Румынией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Автомобиль, которым ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и везет пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово. В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки.

Такую же историю рассказали и пассажиры, правда, назвать имя и адрес бабушки не смогли.

Вскоре пограничники выяснили, что харьковчане заплатили «таксисту» и его подельникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу.

С прибытием в Закарпатье их встретили, забрали деньги, дали поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать «легенду» о похоронах бабушки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье пограничники отделения «Хижа» Мукачевского отряда поймали двоих харьковчан, пытавшихся незаконно перейти границу с Румынией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".