30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе

Харьковчанин и полтавчанин вдвоем пытались пересечь госграницу и попасть в Словакию. Но вместо этого оказались в ловушке. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы те сняли их с дерева в подтопленной местности.

«43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда – в страны Западной Европы. Они приехали в Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться опасной и завершиться на дереве», — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Местность, которая вполне прилично выглядела на картах, по факту оказалась не только непроходимой, но и подтопленной из-за разлива реки.

«Спасаясь от воды, подтопившей участок местности в приграничных районах, они залезли на дерево и оттуда позвонили на номер экстренной помощи», — отметили пограничники.

Спасатели, отправляясь выручать уклонистов-неудачников, сразу же позвали с собой пограничников. Совместно они потратили несколько часов, чтобы найти нарушителей и добраться до них на резиновой лодке. На тот момент харьковчанин и его компаньон уже были в густых кустарниках. Обнаружили их с беспилотника.

«Мужчины получили сильное переохлаждение. Вызванные на место происшествия медики оказали им неотложную помощь и доставили «скорой» в больницу», — проинформировали в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы на двух мужчин составили админпротоколы. В дальнейшем их ожидает судебное разбирательство.