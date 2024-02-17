Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе

Происшествия 21:32   17.02.2024
Оксана Горун
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе Фото: ГПСУ

Харьковчанин и полтавчанин вдвоем пытались пересечь госграницу и попасть в Словакию. Но вместо этого оказались в ловушке. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы те сняли их с дерева в подтопленной местности.

«43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда – в страны Западной Европы. Они приехали в Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться опасной и завершиться на дереве», — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Местность, которая вполне прилично выглядела на картах, по факту оказалась не только непроходимой, но и подтопленной из-за разлива реки.

«Спасаясь от воды, подтопившей участок местности в приграничных районах, они залезли на дерево и оттуда позвонили на номер экстренной помощи», — отметили пограничники.

Спасатели, отправляясь выручать уклонистов-неудачников, сразу же позвали с собой пограничников. Совместно они потратили несколько часов, чтобы найти нарушителей и добраться до них на резиновой лодке. На тот момент харьковчанин и его компаньон уже были в густых кустарниках. Обнаружили их с беспилотника.

Читайте также: Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)

«Мужчины получили сильное переохлаждение. Вызванные на место происшествия медики оказали им неотложную помощь и доставили «скорой» в больницу», — проинформировали в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы на двух мужчин составили админпротоколы. В дальнейшем их ожидает судебное разбирательство.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
17.02.2024, 19:46
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
17.02.2024, 14:55
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
17.02.2024, 07:00
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
16.02.2024, 22:28
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
17.02.2024, 21:32

Новости по теме:

16:34
В Купянске из-под завалов спасли женщину
09:50
Утром под Харьковом из ледяной воды спасли рыбака
15:58
В Харькове спасли пушистого «работника» вуза: кота достали из вентиляции
11:24
Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов
09:17
«Скорая» в Харькове использовала польское оборудование и спасла жизнь

Вы читали новость: «30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин и полтавчанин вдвоем пытались пересечь госграницу и попасть в Словакию. Но вместо этого оказались в ловушке. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы те сняли их с дерева в подтопленной местности".