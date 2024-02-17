30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
Харьковчанин и полтавчанин вдвоем пытались пересечь госграницу и попасть в Словакию. Но вместо этого оказались в ловушке. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы те сняли их с дерева в подтопленной местности.
«43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда – в страны Западной Европы. Они приехали в Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться опасной и завершиться на дереве», — сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Местность, которая вполне прилично выглядела на картах, по факту оказалась не только непроходимой, но и подтопленной из-за разлива реки.
«Спасаясь от воды, подтопившей участок местности в приграничных районах, они залезли на дерево и оттуда позвонили на номер экстренной помощи», — отметили пограничники.
Спасатели, отправляясь выручать уклонистов-неудачников, сразу же позвали с собой пограничников. Совместно они потратили несколько часов, чтобы найти нарушителей и добраться до них на резиновой лодке. На тот момент харьковчанин и его компаньон уже были в густых кустарниках. Обнаружили их с беспилотника.
Читайте также: Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
«Мужчины получили сильное переохлаждение. Вызванные на место происшествия медики оказали им неотложную помощь и доставили «скорой» в больницу», — проинформировали в ГПСУ.
За попытку незаконного пересечения границы на двух мужчин составили админпротоколы. В дальнейшем их ожидает судебное разбирательство.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: врятували, гпсу, граница, спасли, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 21:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин и полтавчанин вдвоем пытались пересечь госграницу и попасть в Словакию. Но вместо этого оказались в ловушке. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы те сняли их с дерева в подтопленной местности".