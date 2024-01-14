Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
На Закарпатье пограничники задержали 20-летнего мужчину с Харьковщины, который хотел незаконно пересекать границу с Румынией.
«О намерениях молодого человека красноречиво свидетельствовали гермомешок со сменной одеждой, личными вещами и документами, к тому же одет он был в гидрокостюм, ведь собирался преодолевать Тису, через которую проходит украинско-румынская граница», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Кроме того, в течение суток пограничники обнаружили еще 11 уклонистов – жители Закарпатья, Киевщины, Ровенщины и Кировоградщины.
В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направили в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрокостюм, гпсу, граница, пограничники, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 21:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье пограничники задержали 20-летнего мужчину с Харьковщины, который хотел незаконно пересекать границу с Румынией.".