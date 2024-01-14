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Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)

Общество 21:40   14.01.2024
Виктория Яковенко
Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото) Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали 20-летнего мужчину с Харьковщины, который хотел незаконно пересекать границу с Румынией.

«О намерениях молодого человека красноречиво свидетельствовали гермомешок со сменной одеждой, личными вещами и документами, к тому же одет он был в гидрокостюм, ведь собирался преодолевать Тису, через которую проходит украинско-румынская граница», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме того, в течение суток пограничники обнаружили еще 11 уклонистов – жители Закарпатья, Киевщины, Ровенщины и Кировоградщины.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направили в суд.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье пограничники задержали 20-летнего мужчину с Харьковщины, который хотел незаконно пересекать границу с Румынией.".