Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото)

На Закарпатті прикордонники затримали 20-річного чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетинати кордон з Румунією.

«Про наміри молодика красномовно свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами, до того ж одягнений він був у гідрокостюм, адже збирався долати Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім цього, впродовж доби прикордонники виявили ще 11 ухилянтів – жителі Закарпаття, Київщини, Рівненщини та Кіровоградщини.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду.