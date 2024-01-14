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Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото)

Суспільство 21:40   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото) Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали 20-річного чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетинати кордон з Румунією.

«Про наміри молодика красномовно свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами, до того ж одягнений він був у гідрокостюм, адже збирався долати Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім цього, впродовж доби прикордонники виявили ще 11 ухилянтів – жителі Закарпаття, Київщини, Рівненщини та Кіровоградщини.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті прикордонники затримали 20-річного чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетинати кордон з Румунією.".