Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото)
Фото: ДПСУ
На Закарпатті прикордонники затримали 20-річного чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетинати кордон з Румунією.
«Про наміри молодика красномовно свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами, до того ж одягнений він був у гідрокостюм, адже збирався долати Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Крім цього, впродовж доби прикордонники виявили ще 11 ухилянтів – жителі Закарпаття, Київщини, Рівненщини та Кіровоградщини.
Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрокостюм, гпсу, граница, пограничники, уклонист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 21:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті прикордонники затримали 20-річного чоловіка з Харківщини, який хотів незаконно перетинати кордон з Румунією.".