Чергового ухилянта з Харківщини в гідрокостюмі виловили з Дністра (відео)
У Вінницькій області 28-річний житель Харківщини попався прикордонникам, коли намагався дістатися кордону з Молдовою через річку Дністер.
Чоловіка, який плив у гідрокостюмі, виявили за допомогою дрона, повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Порушника підняли на борт прикордонного катера та доправили до підрозділу.
За дві години до цього прикордонники за допомогою тепловізора засікли мешканця Молдови, який рухався через Дністер гумовим човном до українського берега, щоб забрати 20-річного вінничанина.
Відео: ДПСУ
На українців склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), а от громадянину Молдови загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гпсу, Днестр, мобілізація, молдова, пограничники, уклонист, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вінницькій області 28-річний житель Харківщини попався прикордонникам, коли намагався дістатися кордону з Молдовою через річку Дністер.".