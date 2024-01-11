Харків’янин у гідрокостюмі та ластах спробував допливти до Молдови (відео)
35-річного харків’янина затримали прикордонники у Вінницькій області. Чоловіка витягнули з крижаного Дністра, коли він плив до молдовського берега.
Прикордонники помітили чоловіка ще на початку його запливу та розпочали переслідування на човні. Харків’янин був у гідрокостюмі та ластах і використовував різні стилі, такі як кроль, брас та батерфляй, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зрештою, чоловіка витягнули з води та доправили до підрозділу, де обігріли та напоїли гарячим чаєм.
За спробу незаконно перетнути кордон на харків’янина склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Справу передали до суду.
Відео: ДПСУ
Читайте також: Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гпсу, молдова, пограничники, уклонист, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин у гідрокостюмі та ластах спробував допливти до Молдови (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річного харків’янина затримали прикордонники у Вінницькій області. Чоловіка витягнули з крижаного Дністра, коли він плив до молдовського берега.".