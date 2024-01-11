Харків’янин у гідрокостюмі та ластах спробував допливти до Молдови (відео)

35-річного харків’янина затримали прикордонники у Вінницькій області. Чоловіка витягнули з крижаного Дністра, коли він плив до молдовського берега.

Прикордонники помітили чоловіка ще на початку його запливу та розпочали переслідування на човні. Харків’янин був у гідрокостюмі та ластах і використовував різні стилі, такі як кроль, брас та батерфляй, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зрештою, чоловіка витягнули з води та доправили до підрозділу, де обігріли та напоїли гарячим чаєм.

За спробу незаконно перетнути кордон на харків’янина склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Справу передали до суду.

Відео: ДПСУ