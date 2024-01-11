Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы (видео)
Фото: ГПСУ
35-летнего харьковчанина задержали пограничники в Винницкой области. Мужчину вытащили из ледяного Днестра, когда он плыл к молдовскому берегу.
Пограничники заметили мужчину еще в начале его заплыва и начали преследование на лодке. Харьковчанин был в гидрокостюме и ластах и использовал различные стили, такие как кроль, брасс и баттерфляй, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Наконец, мужчину вытащили из воды и доставили в подразделение, где обогрели и напоили горячим чаем.
За попытку незаконно пересечь границу на харьковчанина составили админпротокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Дело передали в суд.
Видео: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летнего харьковчанина задержали пограничники в Винницкой области. Мужчину вытащили из ледяного Днестра, когда он плыл к молдовскому берегу.".