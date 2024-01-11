Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы (видео)

35-летнего харьковчанина задержали пограничники в Винницкой области. Мужчину вытащили из ледяного Днестра, когда он плыл к молдовскому берегу.

Пограничники заметили мужчину еще в начале его заплыва и начали преследование на лодке. Харьковчанин был в гидрокостюме и ластах и использовал различные стили, такие как кроль, брасс и баттерфляй, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Наконец, мужчину вытащили из воды и доставили в подразделение, где обогрели и напоили горячим чаем.

За попытку незаконно пересечь границу на харьковчанина составили админпротокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Дело передали в суд.

Видео: ГПСУ