Житель Харьковщины хотел сбежать из страны: его нашел дрон (видео)

Житель Харьковщины вместе с еще двумя мужчинами пытался бежать в Молодову через «консультанта» из Telegram-канала. Нарушителей обнаружил дрон с тепловизором.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, беглецы ночью пытались пересечь госграницу с Молдовой возле села Унтиловка Раздельнянского района.

«Несмотря на то, что они прятались в лесополосе, всех четырех «путешественников» пограничники быстро обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Оператор дрона четко скорректировал действия пограничного наряда. В результате – задержание, составление процессуальных документов», — добавили в ГПСУ.

Выяснилось, что жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей, чтобы попасть в соседнюю страну, воспользовались Telegram-каналом. За «услугу» каждый из них должен был заплатить «консультанту» из мессенджера по 60 тысяч гривен.

На задержанных мужчин составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела передали в суд.