Житель Харьковщины хотел сбежать из страны: его нашел дрон (видео)
Житель Харьковщины вместе с еще двумя мужчинами пытался бежать в Молодову через «консультанта» из Telegram-канала. Нарушителей обнаружил дрон с тепловизором.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, беглецы ночью пытались пересечь госграницу с Молдовой возле села Унтиловка Раздельнянского района.
«Несмотря на то, что они прятались в лесополосе, всех четырех «путешественников» пограничники быстро обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Оператор дрона четко скорректировал действия пограничного наряда. В результате – задержание, составление процессуальных документов», — добавили в ГПСУ.
Выяснилось, что жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей, чтобы попасть в соседнюю страну, воспользовались Telegram-каналом. За «услугу» каждый из них должен был заплатить «консультанту» из мессенджера по 60 тысяч гривен.
На задержанных мужчин составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела передали в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, житель, пограничники, сбежать, страна, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины вместе с еще двумя мужчинами пытался бежать в Молодову через «консультанта» из Telegram-канала. Нарушителей обнаружил дрон с тепловизором.".