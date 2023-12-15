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Житель Харьковщины хотел сбежать из страны: его нашел дрон (видео)

Общество 15:54   15.12.2023
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины хотел сбежать из страны: его нашел дрон (видео) Фото: ГПСУ

Житель Харьковщины вместе с еще двумя мужчинами пытался бежать в Молодову через «консультанта» из Telegram-канала. Нарушителей обнаружил дрон с тепловизором.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, беглецы ночью пытались пересечь госграницу с Молдовой возле села Унтиловка Раздельнянского района.

«Несмотря на то, что они прятались в лесополосе, всех четырех «путешественников» пограничники быстро обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Оператор дрона четко скорректировал действия пограничного наряда. В результате – задержание, составление процессуальных документов», — добавили в ГПСУ.

Выяснилось, что жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей, чтобы попасть в соседнюю страну, воспользовались Telegram-каналом. За «услугу» каждый из них должен был заплатить «консультанту» из мессенджера по 60 тысяч гривен.

На задержанных мужчин составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела передали в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины вместе с еще двумя мужчинами пытался бежать в Молодову через «консультанта» из Telegram-канала. Нарушителей обнаружил дрон с тепловизором.".