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3 года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины: что говорил в суде

Общество 14:53   12.12.2023
Виктория Яковенко
3 года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины: что говорил в суде Фото: id-legalgroup.com

На Харьковщине приговорили 44-летнего жителя села Александровка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

«В дальнейшем мужчина получил повестку для прибытия во второй отдел Лозовского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако, будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не выполнять свой долг и за повесткой не явился», — отметили правоохранители.

В суде мужчина полностью признал вину и объяснил, что, несмотря на то, что его признали годным, он считает, что ему «не хватит здоровья» для прохождения службы в ВСУ.

Фигуранта признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили 44-летнего жителя села Александровка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.".