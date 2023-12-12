3 года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины: что говорил в суде
На Харьковщине приговорили 44-летнего жителя села Александровка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.
«В дальнейшем мужчина получил повестку для прибытия во второй отдел Лозовского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако, будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не выполнять свой долг и за повесткой не явился», — отметили правоохранители.
В суде мужчина полностью признал вину и объяснил, что, несмотря на то, что его признали годным, он считает, что ему «не хватит здоровья» для прохождения службы в ВСУ.
Фигуранта признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВВК, приговор, прокуратура, суд, тюрьма, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили 44-летнего жителя села Александровка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.".