Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)
Житель Харківщини разом з ще двома чоловіками намагався втекти до Молодови через «консультанта» з телеграм-каналу. Порушників виявив дрон з тепловізором.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, втікачі вночі намагались перетнути держкордон з Молдовою неподалік села Унтилівка Роздільнянського району.
«Попри те, що вони ховались у лісосмузі, усіх чотирьох «мандрівників» прикордонники швидко виявили за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Оператор дрона чітко скорегував дії прикордонного наряду. В результаті – затримання, складання процесуальних документів», – додали в ДПСУ.
З’ясувалося, що жителі Харківської, Рівненської та Черкаської областей, аби потрапити до сусідньої країни, скористались тeлеграм-каналом. За «послугу» кожний з них мав сплатити «консультанту» із месенджера по 60 тисяч гривень.
На затриманих чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи передали до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харківщини разом з ще двома чоловіками намагався втекти до Молодови через «консультанта» з телеграм-каналу. Порушників виявив дрон з тепловізором.".