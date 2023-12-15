Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)

Житель Харківщини разом з ще двома чоловіками намагався втекти до Молодови через «консультанта» з телеграм-каналу. Порушників виявив дрон з тепловізором.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, втікачі вночі намагались перетнути держкордон з Молдовою неподалік села Унтилівка Роздільнянського району.

«Попри те, що вони ховались у лісосмузі, усіх чотирьох «мандрівників» прикордонники швидко виявили за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Оператор дрона чітко скорегував дії прикордонного наряду. В результаті – затримання, складання процесуальних документів», – додали в ДПСУ.

З’ясувалося, що жителі Харківської, Рівненської та Черкаської областей, аби потрапити до сусідньої країни, скористались тeлеграм-каналом. За «послугу» кожний з них мав сплатити «консультанту» із месенджера по 60 тисяч гривень.

На затриманих чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи передали до суду.