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Очередного уклониста с Харьковщины в гидрокостюме выловили из Днестра (видео)

Общество 21:21   12.01.2024
Елена Нагорная
Очередного уклониста с Харьковщины в гидрокостюме выловили из Днестра (видео) Фото: ГПСУ

В Винницкой области 28-летний житель Харьковщины попался пограничникам, когда пытался добраться до границы с Молдовой по реке Днестр.

Мужчину, который плыл в гидрокостюме, обнаружили с помощью дрона, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Нарушителя подняли на борт пограничного катера и доставили в подразделение.

За два часа до этого пограничники с помощью тепловизора засекли жителя Молдовы, который двигался через Днестр на резиновой лодке к украинскому берегу, чтобы забрать 20-летнего винничанина.

Видео: ГПСУ

На украинцев составили админпротоколы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы), а вот гражданину Молдовы грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через границу).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Винницкой области 28-летний житель Харьковщины попался пограничникам, когда пытался добраться до границы с Молдовой по реке Днестр.".