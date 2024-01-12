Очередного уклониста с Харьковщины в гидрокостюме выловили из Днестра (видео)
Фото: ГПСУ
В Винницкой области 28-летний житель Харьковщины попался пограничникам, когда пытался добраться до границы с Молдовой по реке Днестр.
Мужчину, который плыл в гидрокостюме, обнаружили с помощью дрона, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Нарушителя подняли на борт пограничного катера и доставили в подразделение.
За два часа до этого пограничники с помощью тепловизора засекли жителя Молдовы, который двигался через Днестр на резиновой лодке к украинскому берегу, чтобы забрать 20-летнего винничанина.
Видео: ГПСУ
На украинцев составили админпротоколы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы), а вот гражданину Молдовы грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через границу).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гпсу, Днестр, мобилизация, молдова, пограничники, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Винницкой области 28-летний житель Харьковщины попался пограничникам, когда пытался добраться до границы с Молдовой по реке Днестр.".