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30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні

Події 21:32   17.02.2024
Оксана Горун
30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні

Харків’янин і полтавець удвох намагалися перетнути держкордон і потрапити до Словаччини. Але натомість опинилися в пастці. Їм довелося викликати рятувальників, щоб ті зняли їх з дерева у підтопленій місцевості.

“43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві”, — повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Місцевість, яка цілком пристойно виглядала на картах, за фактом виявилася не лише непрохідною, а й підтопленою через розлив річки.

“Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги”, – зазначили прикордонники.

Рятувальники, вирушаючи на допомогу уклоністам-невдахам, одразу ж покликали з собою прикордонників. Спільно вони витратили кілька годин, щоб знайти порушників і дістатися до них гумовим човном. На той момент харків’янин та його компаньйон уже були в густих чагарниках. Виявили їх із безпілотника.

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“Чоловіки дістали сильне переохолодження. Викликані на місце події медики надали їм невідкладну допомогу та доправили “швидкою” у лікарню”, – поінформували у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину кордону на двох чоловіків становили адмінпротоколи. Надалі на них чекає судовий розгляд.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 21:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин і полтавець удвох намагалися перетнути держкордон і потрапити до Словаччини. Але натомість опинилися в пастці. Їм довелося викликати рятувальників, щоб ті зняли їх з дерева у підтопленій місцевості".