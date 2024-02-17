30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні

Харків’янин і полтавець удвох намагалися перетнути держкордон і потрапити до Словаччини. Але натомість опинилися в пастці. Їм довелося викликати рятувальників, щоб ті зняли їх з дерева у підтопленій місцевості.

“43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві”, — повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Місцевість, яка цілком пристойно виглядала на картах, за фактом виявилася не лише непрохідною, а й підтопленою через розлив річки.

“Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги”, – зазначили прикордонники.

Рятувальники, вирушаючи на допомогу уклоністам-невдахам, одразу ж покликали з собою прикордонників. Спільно вони витратили кілька годин, щоб знайти порушників і дістатися до них гумовим човном. На той момент харків’янин та його компаньйон уже були в густих чагарниках. Виявили їх із безпілотника.

“Чоловіки дістали сильне переохолодження. Викликані на місце події медики надали їм невідкладну допомогу та доправили “швидкою” у лікарню”, – поінформували у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину кордону на двох чоловіків становили адмінпротоколи. Надалі на них чекає судовий розгляд.