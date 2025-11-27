Новий поїзд по з Харківщини на Закарпаття почне ходити з 14 грудня

У новому графіку на 2025-2026 рік, який запрацює вже з 14 грудня, Укрзалізниця пропонує одразу два рейси з Харківщини на Закарпаття.

Новий поїзд №47/48 Барвінкове (Краматорськ) — Чоп

Новий поїзд для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України. Наразі тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, тож Укрзалізниця пропонує додатковий рейс, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси.

Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків — Ужгород

Історичний “бахмутський” рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття. Цей рейс дозволить мешканцям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.