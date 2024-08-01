Терехов на Закарпатті закріпив ідею створення там табору для дітей із Харкова
Оздоровчий комплекс для дітей із Харкова планують збудувати у Закарпатській області, на Міжгірщині.
Мер Харкова Ігор Терехов під час відрядження до Закарпатської області підписав із головою місцевої ОВА Віктором Микитою меморандум, у межах якого має бути розроблена стратегія реалізації проєкту, передає пресслужба міськради.
“Наші діти дуже рано подорослішали. Вони були вимушені це зробити. Життя під постійними обстрілами, ракетними атаками та атаками безпілотників має свої наслідки. І вони заслуговують на відпочинок у безпечному середовищі, як і всі інші українські діти“, — зазначив міський голова.
Раніше Терехов повідомляв, що мерія Харкова веде переговори з владою Закарпатської області щодо виділення земельної ділянки для зведення будинку відпочинку для працівників харківських комунальних підприємств та їхніх дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оздоровчий комплекс для дітей із Харкова планують збудувати у Закарпатській області, на Міжгірщині.".