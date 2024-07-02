Будинок відпочинку для комунальників Харкова хоче звести Терехов на Закарпатті

Мерія Харкова веде переговори з владою Закарпатської області щодо виділення земельної ділянки для будівництва будинку відпочинку для працівників харківських комунальних підприємств та їхніх дітей.

“У мене є така ідея, я впевнений, що ми втілимо це в життя”, – сказав мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Укрінформ”. Він розраховує, що будинок відпочинку прийматиме в одну зміну близько 150 осіб.

“Там, де дитячі табори в Харківській області, або йдуть активні бойові дії, або існує загроза обстрілів. І ці жахливі випадки були, коли у передмісті Харкова було влучання по турбазі у вихідний день. Відправляємо дітей, домовляємося з нашими іноземними партнерами, але це не має масового характеру“, – також зазначив мер.

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