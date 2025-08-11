Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини

Події 20:57   11.08.2025
Оксана Якушко
Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини

Заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП Харківщини намагався перетнути кордон на службовому автомобілі, повідомляє Нацполіція.

Поліціянт поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовій автівці Kia Sportage без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й разом з пасажирами, серед яких двоє чоловіків призовного віку, намагався проїхати стаціонарний пост. Один із пасажирів був у розшуку як ухилянт.

Ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району місцеві поліціянти зупинили автомобіль із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Чоловіків відвезли до ТЦК з метою подальшого призову на військову службу.

Наразі за цим фактом триває службове розслідування. Поліціянта звільнили з Нацполіції. Наразі він мобілізований до лав ЗСУ.

Читайте також: БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини
Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини
11.08.2025, 20:57
Спека відступила. Прогноз погоди на 12 серпня у Харкові та області
Спека відступила. Прогноз погоди на 12 серпня у Харкові та області
11.08.2025, 20:21
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
11.08.2025, 19:50
Як виглядатиме сквер біля Вічного вогню у Харкові після капремонту
Як виглядатиме сквер біля Вічного вогню у Харкові після капремонту
11.08.2025, 19:42
«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
11.08.2025, 13:09
Новини Харкова — головне за 11 серпня: наслідки обстрілів, мовний скандал
Новини Харкова — головне за 11 серпня: наслідки обстрілів, мовний скандал
11.08.2025, 18:35

Новини за темою:

20:00
Тривога на кордоні: огляд фронту на Харківщині (відео)
15:20
Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ (доповнено)
09:09
Армія РФ атакувала кордон на півночі від Харкова – Генштаб
10:39
Загроза російських ДРГ для Харківщини: що кажуть прикордонники (відео)
14:33
Платив криптою: житель Харківщини так і не потрапив за кордон – ДПСУ (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП Харківщини намагався перетнути кордон на службовому автомобілі, повідомляє Нацполіція.".