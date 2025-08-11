Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини

Заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП Харківщини намагався перетнути кордон на службовому автомобілі, повідомляє Нацполіція.

Поліціянт поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовій автівці Kia Sportage без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й разом з пасажирами, серед яких двоє чоловіків призовного віку, намагався проїхати стаціонарний пост. Один із пасажирів був у розшуку як ухилянт.

Ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району місцеві поліціянти зупинили автомобіль із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Чоловіків відвезли до ТЦК з метою подальшого призову на військову службу.

Наразі за цим фактом триває службове розслідування. Поліціянта звільнили з Нацполіції. Наразі він мобілізований до лав ЗСУ.