Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини
Заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП Харківщини намагався перетнути кордон на службовому автомобілі, повідомляє Нацполіція.
Поліціянт поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовій автівці Kia Sportage без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й разом з пасажирами, серед яких двоє чоловіків призовного віку, намагався проїхати стаціонарний пост. Один із пасажирів був у розшуку як ухилянт.
Ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району місцеві поліціянти зупинили автомобіль із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Чоловіків відвезли до ТЦК з метою подальшого призову на військову службу.
Наразі за цим фактом триває службове розслідування. Поліціянта звільнили з Нацполіції. Наразі він мобілізований до лав ЗСУ.
Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 20:57
