БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов

Події 19:11   11.08.2025
Оксана Якушко
Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар російського дрона по Харкову.

«Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу «Молния» по місту. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні міського голови.

Автор: Оксана Якушко
