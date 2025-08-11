БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар російського дрона по Харкову.
«Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу «Молния» по місту. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні міського голови.
Читайте також: «До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 19:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар російського дрона по Харкову.".