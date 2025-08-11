«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
Днями у Львові спалахнув мовний конфлікт, ймовірно, між гостями з Харкова, які розмовляли російською та місцевою жителькою.
Відео інциденту з’явилось у львівських пабліках 9 серпня. Зазначається, що скандал стався у музеї просто неба «Шевченківський гай».
Як повідомляється у дописі, жінка зробила зауваження групі відпочивальників через російську мову, після чого і виникла суперечка.
На відео чутно, як львів’янка «проводжає» харків’ян зі словами «чемодан, вокзал, Москва». У відповідь опонентці жінка наголошує, що «як на тебе ракета прилетить, так я на тебе і подивлюсь», і «запрошує» приїхати до Харкова. Чоловік же заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою».
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
Відео: телеграм-канал «Львівич Новини»
У телеграм-каналі повідомили, що на місце виклали поліцію. Правоохоронці, начебто, провели бесіду, взяли дані та пообіцяли скласти протокол.
На словесну перепалку відреагував секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак.
«Дуже прикро усвідомлювати, що після всього, що зробила росія – після тисяч убитих, зруйнованих міст і зламаних доль – наші люди досі не відчувають потреби повністю від неї відокремитись. Відрізати всі нитки – мовно, культурно, економічно, ментально. Це не дрібниця. Це питання нашого виживання. Кожна, навіть найменша привʼязка до чого-небудь російського залишає нас в зоні впливу росії і робить вразливими до маніпуляцій. Якщо ми самі не проведемо цю межу, її за нас проведе ворог», – написав він.
Офіційного коментаря правоохоронців з приводу інциденту наразі немає.
Читайте також: «Недовіра заступниці Синєгубова»: ОВА каже про маніпуляції, деталі про скандал
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у Львові спалахнув мовний конфлікт, ймовірно, між гостями з Харкова, які розмовляли російською та місцевою жителькою.".