«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)

Днями у Львові спалахнув мовний конфлікт, ймовірно, між гостями з Харкова, які розмовляли російською та місцевою жителькою.

Відео інциденту з’явилось у львівських пабліках 9 серпня. Зазначається, що скандал стався у музеї просто неба «Шевченківський гай».

Як повідомляється у дописі, жінка зробила зауваження групі відпочивальників через російську мову, після чого і виникла суперечка.

На відео чутно, як львів’янка «проводжає» харків’ян зі словами «чемодан, вокзал, Москва». У відповідь опонентці жінка наголошує, що «як на тебе ракета прилетить, так я на тебе і подивлюсь», і «запрошує» приїхати до Харкова. Чоловік же заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою».

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: телеграм-канал «Львівич Новини»

У телеграм-каналі повідомили, що на місце виклали поліцію. Правоохоронці, начебто, провели бесіду, взяли дані та пообіцяли скласти протокол.

На словесну перепалку відреагував секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак.

«Дуже прикро усвідомлювати, що після всього, що зробила росія – після тисяч убитих, зруйнованих міст і зламаних доль – наші люди досі не відчувають потреби повністю від неї відокремитись. Відрізати всі нитки – мовно, культурно, економічно, ментально. Це не дрібниця. Це питання нашого виживання. Кожна, навіть найменша привʼязка до чого-небудь російського залишає нас в зоні впливу росії і робить вразливими до маніпуляцій. Якщо ми самі не проведемо цю межу, її за нас проведе ворог», – написав він.

Офіційного коментаря правоохоронців з приводу інциденту наразі немає.