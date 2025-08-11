«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)

На днях во Львове разразился языковой конфликт, вероятно, между гостями из Харькова, говорившими на русском и местной жительницей.

Видео инцидента появилось во львовских пабликах 9 августа. Отмечается, что скандал произошел в музее под открытым небом «Шевченковский гай».

Как сообщается в публикации, женщина сделала замечание группе отдыхающих из-за русского языка, после чего и возник спор.

На видео слышно, как львовянка «провожает» харьковчан со словами «чемодан, вокзал, Москва». В ответ оппонентке женщина отмечает, что «как на тебя ракета прилетит, так я на тебя и посмотрю», и «приглашает» приехать в Харьков. Мужчина же заявил, что говорит не на русском, а на «харьковском языке».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Telegram-канал «Львівич Новини»

В Telegram-канале сообщили, что на место вызвали полицию. Правоохранители, якобы, провели беседу, взяли данные и пообещали составить протокол.

На словесную перепалку отреагировал секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак.

«Очень досадно осознавать, что после всего, что сделала россия – после тысяч убитых, разрушенных городов и сломанных судеб – наши люди до сих пор не чувствуют потребности полностью от нее отделиться. Отрезать все нити – языково, культурно, экономично, ментально. Это не мелочь. Это вопрос нашего выживания. Каждая, даже малейшая привязка к чему-либо русскому, оставляет нас в зоне влияния россии и делает уязвимыми к манипуляциям. Если мы сами не проведем эту грань, ее за нас проведет враг», — написал он.

Официального комментария правоохранителей по поводу инцидента на данный момент нет.