«Недоверие заму Синегубова»: ОВА говорит о манипуляциях, детали о скандале

Народный депутат фракции президентской партии «Слуга народа» Павел Сушко инициировал объявление недоверия заместителю главы ХОВА Вите Ковальской. Причина, по словам нардепа, – якобы системный саботаж в сфере образования. В ОВА уже отреагировали на подобные обвинения, назвав их манипуляцией.

«Госпожа Ковальская, вместо конструктивной работы, долгое время блокировала реорганизацию образовательных учреждений — в частности, Харьковской санаторной школы №11, которая давно должна была стать специальной. Родители и педагоги из-за деструктивной позиции госпожи Ковальской не один год были вынуждены бороться за возможность дать должное образование детям. Из-за постоянного обмана со стороны госпожи Ковальской и откровенного саботажа, решение о трансформации заведения принималось по инициативе областного совета и уже согласовано МОН. И даже после этого госпожа Ковальская делает все, чтобы его не выполнять», – заявил Сушко.

Позже он опубликовал обращение коллектива Богодуховской специальной школы, где просят «защитить родителей и детей от неправомерных действий чиновников, служб по делам детей разного уровня и псевдоволонтеров». Говорят: якобы они запугивают родителей-опекунов, угрожая забрать несовершеннолетних.

Видео: Павел Сушко

Сушко также заявляет: дети остались без специальных педагогов и адаптированных программ, а вместо инклюзии, якобы, — формальное дистанционное обучение в общеобразовательных заведениях.

«Давление продолжается. Ковальская, по информации, действует совместно с главой Богодуховской громады, который открыто заявляет, что школа «пустая», хотя там учится сегодня около 60 детей, и намерена захватить землю и помещение заведения», — отметил нардеп.

В ХОВА уверяют: такие высказывания безосновательны и не соответствуют действительности. Считают, что это спланированная информационная атака. Также подчеркивают: действуют исключительно в рамках действующего законодательства, а все решения, в том числе в сфере образования, принимаются в соответствии с правовыми нормами.

«В частности, согласно п. 52 Переходных положений ЗУ «О полном общем среднем образовании», формирование сети учебных заведений происходит по решению областного совета с учетом предложений громад. Все представления от ХОВА были осуществлены исключительно на основании письменных согласований глав громад области», – объяснили в ХОВА.

Там также рассказали об обеспечении прав детей с особыми образовательными потребностями. В 2023 году ХОВА совместно с громадами региона проанализировала потребности детей с особыми образовательными потребностями и определили ряд задач.

«В частности: подготовка специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, повышение квалификации имеющихся специалистов, обеспечение детей с особыми образовательными потребностями коррекционными услугами, а также обустройство учебных заведений, инклюзивно-ресурсных центров и детсадов необходимым новейшими оборудованием и мебелью. Для решения поставленных задач Харьковская ОВА привлекла партнеров – ЮНИСЕФ и ХНПУ им. Сковороды. В рамках совместного проекта были внесены изменения в областную программу «Образование несокрушимой Харьковщины». Важно: за счет средств госбюджета в Харьковской области предусмотрено повышение квалификации для всех учителей НУШ, кроме педагогов по направлению специального образования», — заявили в ХОВА.

В администрации сообщили, что благодаря проекту в прошлом году курсы повышения квалификации прошли 314 педагогов, уже в этом году — еще 102 специалиста, а с сентября запланировано обучение еще 191 педагога. Общие расходы – 319 тыс. грн из областного бюджета и 400 тыс. грн при поддержке ЮНИСЕФ.

«Подготовку магистров по специальности «Специальное образование» начали 140 слушателей из 23 громад. Финансирование – 553 тыс. грн в 2024 году и 1,87 млн грн — на 2025 год. В 2025 году ожидается еще 140 абитуриентов. В 2024 году привлечены дополнительные специалисты, которые за средства ЮНИСЕФ предоставили коррекционные услуги 254 детям с особыми образовательными потребностями; в 2025 году — коррекционными услугами уже охвачены 474 ребенка. Создана специализированная лаборатория на базе ХНПУ им. Сковороды для практического обучения педагогов. В результате комплексной работы в 43 громадах Харьковской области полностью закрыта потребность в специалистах для предоставления коррекционных услуг детям с особыми образовательными потребностями. Кроме этого, в рамках проекта ЮНИСЕФ обеспечивает новейшим оборудованием на сумму 9,97 млн грн инклюзивно-ресурсные центры, учебные заведения и детсады, чтобы у всех детей было безбарьерный доступ к обучению», — продолжили в ХОВА.

Ксательно реорганизации учебных заведений в ХОВА объяснили, что согласно пп. 8 п. 3 Переходных положений к Закону «О полном общем среднем образовании», областной совет как учредитель санаторных школ после согласования с МОН должен изменить тип таких учреждений или прекратить их деятельность. Подчеркивают: никакие решения не принимаются в одностороннем порядке.

«О манипуляциях о «захвате земли». Заявления о попытках «захвата» имущества образовательных учреждений не имеют юридической основы. Передача объектов образования в собственность общин возможна только по решению областного совета. Харьковская ОВА не имеет никакого отношения к указанным процессам. Харьковская областная военная администрация призывает общественность доверять только официальным источникам информации и не поддаваться манипуляциям», — подытожили в ХОВА.