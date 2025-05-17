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Жураковская и ряд актеров обратились к Синегубову: речь о театрах Харькова 📹

Общество 11:05   17.05.2025
Виктория Яковенко
Жураковская и ряд актеров обратились к Синегубову: речь о театрах Харькова 📹 Скриншот

Скандал с финансированием театров Харькова набирает обороты. Теперь к главе ХОВА Олегу Синегубову обратились актеры Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Актеры, среди которых народная артистка Украины Олеся Жураковская, отмечают: театры Харькова оказались на грани выживания.

«Недостаточное финансирование делает невозможным не только реализацию художественных проектов, но и обеспечение базовых потребностей, такие как выплаты заработной платы, оплата коммунальных услуг, сохранность имущества и технического оборудования. Особое внимание требует состояние критической инфраструктуры театральных заведений. Многие из них не имеют надлежащих укрытий, что делает невозможным проведение спектаклей в безопасных условиях. Кроме того, материальная и техническая база значительно изношена и требует обновления. Театр – это не только искусство, но и важная составляющая гуманитарного фронта, поддерживающая моральный дух населения, особенно во время войны. Мы требуем понимания важности этого вопроса и поддержки в столь сложное для нашей страны время. Мы не можем ждать, пока закончится война. Мы должны работать уже сейчас. Харьков имеет право на свою культуру. Верните Харькову право на театр!», — призвали актеры.

Видео: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/ Facebook

Напомним, вопрос плачевного финансового положения, в котором находятся харьковские театры, публично подняли в Киеве. Видеообращение, адресованное начальнику ХОВА Олегу Синегубову и Харьковскому облсовету, записал заслуженный артист Украины Олег Стефан. Он назвал отношение власти к театрам Харькова недопустимым, заявил, что облсовет унижает актеров скудными зарплатами. Призвал руководство области проявить уважение к театрам, а Синегубова лично — предоставить театрам статус критической инфраструктуры. В ХОВА опубликовали пространный ответ, где утверждают, что не имеют полномочий по выплате работникам театральных учреждений, но оказывают им финансовую поддержку.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандал с финансированием театров Харькова набирает обороты. Теперь к главе ХОВА Олегу Синегубову обратились актеры Киевского академического театра".