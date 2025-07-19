«Недовіра заступниці Синєгубова»: ОВА каже про маніпуляції, деталі про скандал

Народний депутат фракції президентської партії «Слуга народу» Павло Сушко ініціював оголошення недовіри заступниці голови ХОВА Віті Ковальській. Причина, за словами нардепа, – начебто системний саботаж у сфері освіти. В ОВА вже зреагували на подібні звинувачення, назвавши їх маніпуляцією.

«Пані Ковальська, замість конструктивної роботи, тривалий час блокувала реорганізацію освітніх закладів — зокрема Харківської санаторної школи №11, що давно мала стати спеціальною. Батьки та педагоги через деструктивну позицію пані Ковальської не один рік були змушені боротися за можливість дати належну освіту дітям. Через постійний обман з боку пані Ковальської та відвертий саботаж, рішення про трансформацію закладу приймалося за ініціативою обласної ради і вже погоджене МОН. І навіть після цього пані Ковальська робить усе, щоб його не виконувати», – заявив Сушко.

Пізніше він опублікував звернення колективу Богодухівської спеціальної школи, де просять «захистити батьків і дітей від неправомірних дій можновладців, служб у справах дітей різного рівня та псевдоволонтерів». Кажуть: нібито вони залякують батьків-опікунів, погрожуючи забрати неповнолітніх.

Відео: Павло Сушко

Сушко також заявляє: діти залишилися без спеціальних педагогів і адаптованих програм, а замість інклюзії, начебто, – формальне дистанційне «навчання» у загальноосвітніх закладах.

«Тиск продовжується. Ковальська, за інформацією, діє спільно з головою Богодухівської громади, який відкрито заявляє, що школа «порожня», хоча там навчається на сьогодні близько 60 дітей, і має намір захопити землю та приміщення закладу», – зазначив нардеп.

У ХОВА запевняють: такі висловлювання – безпідставні та не відповідають дійсності. Вважають, що це спланована інформаційна атака. Також підкреслюють: діють виключно у межах чинного законодавства, а всі рішення, зокрема у сфері освіти, ухвалюють відповідно до правових норм.

«Зокрема, відповідно до п. 52 Перехідних положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту», формування мережі закладів освіти відбувається за рішенням обласної ради з урахуванням пропозицій громад. Всі подання від ХОВА були здійснені виключно на підставі письмових погоджень голів громад Харківської області», – пояснили у ХОВА.

Там також розповіли про забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами. Нагадали: у 2023 році ХОВА спільно із громадами регіону проаналізувала потреби дітей із особливими освітніми потребами і визначили низку завдань.

«Зокрема: підготовка фахівців для роботи із дітьми з особливими освітніми потребами, підвищення кваліфікації наявних фахівців, забезпечення дітей із особливими освітніми потребами корекційними послугами, а також облаштування закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів і дитсадків необхідним новітнім обладнанням і меблями. Для розв’язання поставлених завдань Харківська ОВА залучила партнерів – ЮНІСЕФ і ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У межах спільного проєкту було внесено зміни до обласної програми «Освіта незламної Харківщини». Важливо: за кошти держ бюджету у Харківській області передбачено підвищення кваліфікації для всіх вчителів НУШ, крім педагогів за напрямком спеціальної освіти», – заявили у ХОВА.

В адміністрації повідомили, що завдяки проєкту торік курси підвищення кваліфікації пройшли 314 педагогів, вже цього року — ще 102 фахівці, а з вересня заплановано навчання ще 191 педагога. Загальні витрати — 319 тис. грн з обласного бюджету та 400 тис. грн за підтримки ЮНІСЕФ.

«Підготовку магістрів за спеціальністю «Спеціальна освіта» розпочали 140 слухачів з 23 громад. Фінансування — 553 тис. грн у 2024 році та 1,87 млн грн — на 2025 рік. У 2025 році очікується ще 140 вступників. У 2024 році залучено додаткових фахівців, які за кошти ЮНІСЕФ надали корекційні послуги 254 дітям із особливими освітніми потребами; у 2025 році — корекційними послугами вже охоплено 474 дитини. Створено спеціалізовану лабораторію на базі ХНПУ ім. Г. С. Сковороди для практичного навчання педагогів. В результаті комплексної роботи у 43 громадах Харківської області буде повністю закрита потреба у фахівцях для надання корекційних послуг дітям із особливими освітніми потребами. Крім цього, у межах проєкту ЮНІСЕФ забезпечує новітнім обладнанням на суму 9,97 млн грн інклюзивно-ресурсні центри, заклади освіти і дитсадки, щоб всі діти мали безбар’єрний доступ до навчання», – продовжили у ХОВА.

Про реорганізацію закладів освіти у ХОВА пояснили, що відповідно до пп. 8 п. 3 Перехідних положень до Закону «Про повну загальну середню освіту», обласна рада як засновник санаторних шкіл після погодження з МОН має змінити тип таких закладів або припинити їх діяльність. Підкреслюють: жодні рішення не приймаються односторонньо.

«Щодо маніпуляцій про «захоплення землі». Заяви про спроби «захоплення» майна освітніх закладів не мають юридичного підґрунтя. Передача об’єктів освіти у власність громад можлива лише за рішенням обласної ради. Харківська ОВА не має жодного відношення до зазначених процесів. Харківська обласна військова адміністрація закликає громадськість довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися маніпуляціям», – підсумували у ХОВА.