Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії
Комплексний аудит доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують провести найближчим часом у районах міста.
Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов, коментуючи створення у структурі міськради департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.
“Це відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір – від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова. Йдеться навіть не стільки про певні технічні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію: зі створенням таких умов, за яких кожний, хто живе у Харкові, незалежно від віку, статі чи стану здоровʼя, зможе бути вільним у доступі до будь-якого сервісу чи громадських місць. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування. Між іншим, будемо чесними, забезпечити рівний доступ до участі у суспільному житті — це наш прямий обовʼязок, зокрема, і перед учасниками та ветеранами бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни“, – написав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: департамент, инклюзивность, инклюзия, сесія, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комплексний аудит доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують провести найближчим часом у районах міста".