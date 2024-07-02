Live
  • Вт 02.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.64
  • EUR 43.69

Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії

Суспільство 19:53   02.07.2024
Олена Нагорна
Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії Фото: prostir.ua

Комплексний аудит доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують провести найближчим часом у районах міста.

Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов, коментуючи створення у структурі міськради департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.

Це відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір – від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова. Йдеться навіть не стільки про певні технічні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію: зі створенням таких умов, за яких кожний, хто живе у Харкові, незалежно від віку, статі чи стану здоровʼя, зможе бути вільним у доступі до будь-якого сервісу чи громадських місць. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування. Між іншим, будемо чесними, забезпечити рівний доступ до участі у суспільному житті — це наш прямий обовʼязок, зокрема, і перед учасниками та ветеранами бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни“, – написав Терехов.

Читайте також: Збільшили видатки на підготовку до зими: у бюджет Харкова внесли зміни

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії
Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії
02.07.2024, 19:53
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
02.07.2024, 08:31
По Харківщині вдарили із ЗРК С-400 – Нацполіція
По Харківщині вдарили із ЗРК С-400 – Нацполіція
02.07.2024, 08:02
30 бойових зіткнень на Харківському й Куп’янському напрямках нарахував Генштаб
30 бойових зіткнень на Харківському й Куп’янському напрямках нарахував Генштаб
02.07.2024, 09:09
“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика
“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика
02.07.2024, 09:44

Новини за темою:

21:12
Дерево для фортифікацій на Харківщині: СБУ відкрила справу ще в лютому, деталі
07:20
Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії
12:40
Більше не «в.о»: у Харкові офіційно новий начальник міськздоров’я
18:36
Ще один департамент створили в Харківській міськраді – чим він займеться
15:41
«Заступників все більше»: у Терехова питали про Резніка, він теж виступав

Ви читали новину: «Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комплексний аудит доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують провести найближчим часом у районах міста".