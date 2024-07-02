Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії

Комплексний аудит доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують провести найближчим часом у районах міста.

Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов, коментуючи створення у структурі міськради департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.

“Це відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір – від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова. Йдеться навіть не стільки про певні технічні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію: зі створенням таких умов, за яких кожний, хто живе у Харкові, незалежно від віку, статі чи стану здоровʼя, зможе бути вільним у доступі до будь-якого сервісу чи громадських місць. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування. Між іншим, будемо чесними, забезпечити рівний доступ до участі у суспільному житті — це наш прямий обовʼязок, зокрема, і перед учасниками та ветеранами бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни“, – написав Терехов.