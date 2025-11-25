Засуджений за вбивство балетмейстерки в Харкові подав апеляцію: рішення суду

Правоохоронці в апеляції відстояли вирок за вбивство балетмейстерки в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, адвокат фігуранта просив зменшити йому покарання. Однак, доводи правоохоронців суд визнав обґрунтованими.

Тож Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції – 15 років тюрми.

«У межах цього провадження судом встановлено, що потерпіла померла від проникаючого колотого поранення грудної клітки, яке завдав жінці її чоловік. Після цього він розчленував тіло загиблої та намагався спалити. Згідно з правовою позицією, викладеною в постанові Пленуму Верховного Суду України, подальше знищення або розчленування трупа не є підставою для кваліфікації діяння за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (особлива жорстокість)», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 30 вересня суд ухвалив вирок у справі про жорстоке вбивство головної балетмейстерки Харківського театру музкомедії Марії Холодної. Жінка зникла в лютому минулого року. Її тіло по частинах знайшли в лісопосадці та в льоху поруч із покинутою дачею свекрів. Слідство встановило: убив Марію її чоловік, з яким прожили разом багато років і мали спільну дитину.

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна пояснила, чому за вбивство дружини із розчленуванням її тіла чоловікові дали 15 років, а не довічне ув’язнення. За її словами, санкція ч. 1 ст. 115 ККУ не передбачає довічного позбавлення волі, тож призначений строк є максимально можливим у межах обвинувачення.