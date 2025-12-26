Вбивство через ревнощі на Харківщині: чоловік проведе у в’язниці 13 років

Вирок отримав мешканець Харківщини. У суді правоохоронці довели, що чоловік убив односельця, а його тіло викинув на сміттєзвалище.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2020 року отримали заяву від мешканки селища Золочів про те, що її 28-річний син зник і не виходить на зв’язок.

«Встановлено, що до його зникнення причетний колишній чоловік співмешканки потерпілого. На ґрунті ревнощів він вирішив вчинити розправу над «конкурентом». Зловмисник зателефонував новому обранцю жінки і домовився з ним про розмову», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що під час зустрічі фігурант ударив односельця палицею по голові та тілу, від чого той упав на землю. Від отриманих травм потерпілий помер.

«Надалі засуджений переніс тіло вбитого до своєї автівки і вивіз його на місцеве сміттєзвалище. Він заховав труп, після чого — поїхав з місця», – додали в прокуратурі.

Нападника затримали у січні 2021 року. Його визнали винним у вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Чоловіку призначили 13 років тюрми.

