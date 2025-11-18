Вдарив розвідним ключем по голові: пенсіонера підозрюють у вбивсті дружини
На Харківщині затримали 75-річного чоловіка. Правоохоронці підозрюють його у вбивстві дружини.
17 листопада до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що його сестра вже кілька днів не відповідає на телефонні дзвінки, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Він приїхав до її квартири, проте двері ніхто не відчиняв. Щоб перевірити, чи все гаразд, заявник викликав рятувальників для доступу до житла. Після відкриття квартири правоохоронці виявили тіло 71-річної господарки з ознаками насильницької смерті. У оселі також перебував її 75-річний чоловік. Під час спілкування з правоохоронцями він повідомив, що між ним та дружиною виникла сварка. У ході якої він вдарив їй розвідним ключем по голові. Від отриманих травм жінка померла», – з’ясували поліцейські.
Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше підозру отримав 40-річний чоловік на Харківщині. Слідство вважає, що він вбив свого знайомого. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, коли чоловіки випивали на спільній кухні у гуртожитку, між ними виник конфлікт. Фігурант схопив ніж та наніс несумісне з життям ножове поранення своєму знайомому, встановили правоохоронці.
