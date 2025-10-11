Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція

Події 15:00   11.10.2025
Вікторія Яковенко
П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Підозру отримав 40-річний чоловік на Харківщині. Слідство вважає, що він вбив свого знайомого.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, коли чоловіки випивали на спільній кухні у гуртожитку, між ними виник конфлікт.

«В результаті сварки чоловік схопив ніж та наніс несумісне з життям ножове поранення своєму знайомому», – встановили правоохоронці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше підозру в умисному вбивстві на Харківщині отримав 39-річний чоловік. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в гостях між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Суперечка переросла у бійку, під час якої фігурант наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Читайте також: У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
11.10.2025, 15:31
П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція
П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція
11.10.2025, 15:00
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
11.10.2025, 13:45
На Харківщині відновили два важливі мости, зруйновані з початку війни (фото)
На Харківщині відновили два важливі мости, зруйновані з початку війни (фото)
11.10.2025, 13:39
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом
11.10.2025, 14:35
«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
11.10.2025, 11:01

Новини за темою:

10.10.2025
Вбивство на Харківщині: жінка померла після бійки
02.10.2025
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
30.09.2025
Два нальоти “шахедів” на Харків, засудили вбивцю – підсумки 30 вересня 📹
30.09.2025
Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки
30.09.2025
Гучне вбивство балетмейстерки в Харкові: чоловіку жертви оголосили вирок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 15:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав 40-річний чоловік на Харківщині. Слідство вважає, що він вбив свого знайомого.".