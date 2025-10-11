П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція
Підозру отримав 40-річний чоловік на Харківщині. Слідство вважає, що він вбив свого знайомого.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, коли чоловіки випивали на спільній кухні у гуртожитку, між ними виник конфлікт.
«В результаті сварки чоловік схопив ніж та наніс несумісне з життям ножове поранення своєму знайомому», – встановили правоохоронці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше підозру в умисному вбивстві на Харківщині отримав 39-річний чоловік. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в гостях між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Суперечка переросла у бійку, під час якої фігурант наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям.
