Вбивство на Харківщині: жінка померла після бійки

Події 15:05   10.10.2025
Вікторія Яковенко
Вбивство на Харківщині: жінка померла після бійки Фото: ГУНП в Харківській області

Підозру в умисному вбивстві на Харківщині отримав 39-річний чоловік.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про вбивство жінки отримали 7 жовтня.

«Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 39-річний чоловік. Перебуваючи в гостях у свого знайомого, між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Суперечка переросла у бійку, під час якої чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям», – розповіли правоохоронці.

Фігуранту вручили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Салтівці 19-річна дівчина поранила ножем 42-річного чоловіка під час сварки, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років

Автор: Вікторія Яковенко
