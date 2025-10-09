Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
42-річного харків’янина, що «зливав» росіянам позиції ППО, визнали винними у поширенні інформації про рух ЗСУ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Мешканець Харкова під час повітряних тривог виходив на балкон власної квартири, що на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО, довели прокурори.
Отриману інформацію чоловік надсилав співрозмовнику-росіянину через месенджер Telegram у вигляді скриншотів Google Maps із нанесеними позначками.
А потім розвіддані, які вказав агент, росіяни могли використати для ударів БпЛА та застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони.
Обвинувальний вирок ухвалив Салтівський райсуд Харкова. Харків’янину дали 5 років за ґратами. На вирок він очікував під вартою.
