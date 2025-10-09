Live
Харьковчанина, который стал агентом РФ и наводчиком, посадили на 5 лет

Происшествия 18:16   09.10.2025
Оксана Якушко
42-летнего харьковчанина, который «сливал» россиянам позиции ПВО, признали виновными в распространении информации о движении ВСУ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Житель Харькова во время воздушных тревог выходил на балкон собственной квартиры на окраине города и наблюдал за работой украинского ПВО, доказали прокуроры в суде.

Полученную информацию мужчина посылал собеседнику-россиянину через мессенджер Telegram в виде скриншотов Google Maps с нанесенными пометками.

А затем разведданные, указанные агентом, россияне могли использовать для ударов БпЛА и применения управляемых авиабомб по позициям Сил обороны.

Обвинительный приговор вынес Салтовский райсуд Харькова. Харьковчанину дали 5 лет за решеткой. Приговора он ждал под стражей.

Автор: Оксана Якушко
Новости по теме:



