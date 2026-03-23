Live

Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини “сяде”

Суспільство 16:00   23.03.2026
Вікторія Яковенко
Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини "сяде"

14 років тюрми отримав безробітний мешканець Харківщини, який виявився агентом російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що фігуранта затримали в лютому 2021 року в обласному центрі. Як встановило розслідування, він намагався отримати для ворога таємну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ “Оплот”.

“Цей унікальний сучасний бойовий танк, призначений для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей. До уваги окупантів він потрапив ще до початку повномасштабної війни під час поїздки в рф до родичів”, – розповіли правоохоронці.

В СБУ з’ясували, що в обмін на гроші від росіян фігурант погодився втертись у довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України, щоб здобути таємну документацію.

Утім, правоохоронці викрили чоловіка ще на початковому етапі його розвідактивності. Після оперативної комбінації фігуранта затримали «на гарячому» під час передачі імітаційних матеріалів.

Під час обшуку у засудженого вилучили смартфон із доказами його співпраці з російським ГРУ.

Суд визнав його винним у держзраді.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини “сяде”», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 16:00;

