Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини “сяде”

14 років тюрми отримав безробітний мешканець Харківщини, який виявився агентом російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що фігуранта затримали в лютому 2021 року в обласному центрі. Як встановило розслідування, він намагався отримати для ворога таємну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ “Оплот”.

“Цей унікальний сучасний бойовий танк, призначений для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей. До уваги окупантів він потрапив ще до початку повномасштабної війни під час поїздки в рф до родичів”, – розповіли правоохоронці.

В СБУ з’ясували, що в обмін на гроші від росіян фігурант погодився втертись у довіру до працівника конструкторського бюро оборонного підприємства України, щоб здобути таємну документацію.

Утім, правоохоронці викрили чоловіка ще на початковому етапі його розвідактивності. Після оперативної комбінації фігуранта затримали «на гарячому» під час передачі імітаційних матеріалів.

Під час обшуку у засудженого вилучили смартфон із доказами його співпраці з російським ГРУ.

Суд визнав його винним у держзраді.