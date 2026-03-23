Live

У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)

Суспільство 15:23   23.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав матір загиблого військовослужбовця.

Про крадіжку заявила 18 березня 52-річна мешканка Новобаварського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 35-річний чоловік, який був знайомий із родиною заявниці. Раніше він спілкувався з її загиблим сином і мав ключі від квартири. Скориставшись відсутністю господарки, чоловік потрапив до житла та заволодів її майном”, – розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, фігурант викрав 32 тисячі доларів, 20 тисяч гривень та ювелірні прикраси.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

обокрали мать погибшего военного в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
Нагадаємо, дев’ять років у в’язниці проведе військовослужбовець НГУ. За даними ДБР, він облаштував на Харківщині нарколабораторію з потенційно мільйонним обігом.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 15:23;

