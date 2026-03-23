У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав матір загиблого військовослужбовця.

Про крадіжку заявила 18 березня 52-річна мешканка Новобаварського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 35-річний чоловік, який був знайомий із родиною заявниці. Раніше він спілкувався з її загиблим сином і мав ключі від квартири. Скориставшись відсутністю господарки, чоловік потрапив до житла та заволодів її майном”, – розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, фігурант викрав 32 тисячі доларів, 20 тисяч гривень та ювелірні прикраси.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

