У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)
Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав матір загиблого військовослужбовця.
Про крадіжку заявила 18 березня 52-річна мешканка Новобаварського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 35-річний чоловік, який був знайомий із родиною заявниці. Раніше він спілкувався з її загиблим сином і мав ключі від квартири. Скориставшись відсутністю господарки, чоловік потрапив до житла та заволодів її майном”, – розповіли у поліції.
За даними правоохоронців, фігурант викрав 32 тисячі доларів, 20 тисяч гривень та ювелірні прикраси.
Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.
Нагадаємо, дев’ять років у в’язниці проведе військовослужбовець НГУ. За даними ДБР, він облаштував на Харківщині нарколабораторію з потенційно мільйонним обігом.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военнослужащий, мать, новини Харкова, обокрали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 15:23;