Убийство на Харьковщине: женщина умерла после драки

Происшествия 15:05   10.10.2025
Виктория Яковенко
Убийство на Харьковщине: женщина умерла после драки Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение в умышленном убийстве на Харьковщине получил 39-летний мужчина.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об убийстве женщины получили 7 октября.

«Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний мужчина. Находясь в гостях у своего знакомого, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Ссора переросла в драку, во время которой мужчина нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.

Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Салтовке 19-летняя девушка ранила ножом 42-летнего мужчину во время ссоры, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Харьковчанина, который стал агентом РФ и наводчиком, посадили на 5 лет

Автор: Виктория Яковенко
