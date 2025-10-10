Убийство на Харьковщине: женщина умерла после драки

Подозрение в умышленном убийстве на Харьковщине получил 39-летний мужчина.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об убийстве женщины получили 7 октября.

«Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний мужчина. Находясь в гостях у своего знакомого, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Ссора переросла в драку, во время которой мужчина нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.

Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

