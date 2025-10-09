Юная девушка ударила родственника ножом в Харькове — почему

19-летняя девушка ранила ножом 42-летнего мужчину во время ссоры, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний харьковчанин поссорился с сестрой жены. Во время спора девушка ударила потерпевшего ножом. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские разыскали 19-летнюю харьковчанку Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые ранения.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Девушке грозит до 8 лет за решеткой.