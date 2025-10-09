Юна дівчина вдарила ножем родича у Харкові

19-річна дівчина поранила ножем 42-річного чоловіка під час сварки, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався у Салтівському районі Харкова. 42-річний харків’янин, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, посварився з сестрою дружини. Під час суперечки дівчина вдарила потерпілого ножем. Чоловіка з проникаючим пораненням черевної порожнини у тяжкому стані ушпиталили.

Поліціянти розшукали 19-річну харків’янку Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпілий отримав важкі поранення.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Дівчині загрожує до 8 років за ґратами.