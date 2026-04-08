П’яна сварка у Вербну неділю завершилася трагічно: інцидент на Харківщині

На Харківщині 5 квітня, у Вербну неділю, сталося вбивство.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері у селі Бабенкове Ізюмського району під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник раптовий конфлікт.

«У ході сварки 53-річний чоловік завдав іншому удар ножем у грудну клітину. Поранення виявилося несумісним із життям. Потерпілий помер на місці події», – розповіли правоохоронці.

Копи оперативно затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зараз він знаходиться у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка, який, за даними слідства, в одній із виправних колоній регіону вбив свого 68-річного співкамерника.