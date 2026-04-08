П’яна сварка у Вербну неділю завершилася трагічно: інцидент на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині 5 квітня, у Вербну неділю, сталося вбивство.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері у селі Бабенкове Ізюмського району під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник раптовий конфлікт.
«У ході сварки 53-річний чоловік завдав іншому удар ножем у грудну клітину. Поранення виявилося несумісним із життям. Потерпілий помер на місці події», – розповіли правоохоронці.
Копи оперативно затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зараз він знаходиться у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка, який, за даними слідства, в одній із виправних колоній регіону вбив свого 68-річного співкамерника.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вбивство, Вербное воскресенье, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
«П'яна сварка у Вербну неділю завершилася трагічно: інцидент на Харківщині»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 13:31;