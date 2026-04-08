Ссора в Вербное воскресенье завершилась трагически: инцидент на Харьковщине
В Харьковской области 5 апреля, в Вербное воскресенье, произошло убийство.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером в селе Бабенково Изюмского района при совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник внезапный конфликт.
«В ходе ссоры 53-летний мужчина нанес другому удар ножом в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Потерпевший умер на месте происшествия», — рассказали правоохранители.
Копы оперативно задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину, который, по данным следствия, в одной из исправительных колоний региона убил своего 68-летнего сокамерника.
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 13:31;