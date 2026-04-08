Ссора в Вербное воскресенье завершилась трагически: инцидент на Харьковщине

Происшествия 13:31   08.04.2026
Виктория Яковенко
Ссора в Вербное воскресенье завершилась трагически: инцидент на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области 5 апреля, в Вербное воскресенье, произошло убийство.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером в селе Бабенково Изюмского района при совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник внезапный конфликт.

«В ходе ссоры 53-летний мужчина нанес другому удар ножом в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Потерпевший умер на месте происшествия», — рассказали правоохранители.

Копы оперативно задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину, который, по данным следствия, в одной из исправительных колоний региона убил своего 68-летнего сокамерника.

Читайте также: Вместо пастбища – поле с подсолнечником: судятся за земли на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, убийство в церковный праздник
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, убийство в церковный праздник
08.04.2026, 13:35
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
08.04.2026, 10:35
Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ
Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ
08.04.2026, 10:00
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
07.04.2026, 14:10
Восстановление дома на Академика Павлова: что уже сделали (фото)
Восстановление дома на Академика Павлова: что уже сделали (фото)
08.04.2026, 14:08

  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 13:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 5 апреля, в Вербное воскресенье, произошло убийство.".