Вместо пастбища – поле с подсолнечником: судятся за земли на Харьковщине
В Харьковской области правоохранители требуют вернуть громаде более 240 га земли.
По данным Харьковской областной прокуратуры, на Изюмщине предприниматель долгое время игнорировал условия аренды, превратив пастбища в поле для выращивания подсолнечника.
«Земли для выпаса скота он самовольно распахал под сельхозкультуры. Прокуроры обратились в суд, чтобы вернуть громаде земли, которые использовались с грубым нарушением закона и условий договора», — отметили правоохранители.
Установлено, что Савинский поссовет передал предпринимателю в аренду пять земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Их общая площадь составляет более 240 гектаров, а стоимость – 186 млн гривен.
«Однако арендатор использовал земли не по целевому назначению. Согласно условиям соглашений, земельные участки предоставлялись исключительно для сенокосения и выпаса скота. Однако предприниматель самовольно, не имея никаких разрешений, распахал пастбища и засеял их подсолнечником. Фактически он использовал пашню под видом пастбищ. Кроме того, часть земель ФЛП передала в субаренду жене», — выяснили в прокуратуре.
Такая деятельность не только выходит за пределы правового поля, констатируют в прокуратуре, но и приводит к истощению участков, не предназначенных для интенсивного земледелия.
Правоохранители подали иск в суд с требованием вернуть эти земельные участки Савинскому поселковому совету. Производство по делу уже открыто.
Читайте также: Приватизация на Мироносицкой «с грубыми нарушениями»: прокуратура судится
Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, подсолнечник, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 12:12;