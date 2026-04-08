Вместо пастбища – поле с подсолнечником: судятся за земли на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители требуют вернуть громаде более 240 га земли.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на Изюмщине предприниматель долгое время игнорировал условия аренды, превратив пастбища в поле для выращивания подсолнечника.

«Земли для выпаса скота он самовольно распахал под сельхозкультуры. Прокуроры обратились в суд, чтобы вернуть громаде земли, которые использовались с грубым нарушением закона и условий договора», — отметили правоохранители.

Установлено, что Савинский поссовет передал предпринимателю в аренду пять земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Их общая площадь составляет более 240 гектаров, а стоимость – 186 млн гривен.

«Однако арендатор использовал земли не по целевому назначению. Согласно условиям соглашений, земельные участки предоставлялись исключительно для сенокосения и выпаса скота. Однако предприниматель самовольно, не имея никаких разрешений, распахал пастбища и засеял их подсолнечником. Фактически он использовал пашню под видом пастбищ. Кроме того, часть земель ФЛП передала в субаренду жене», — выяснили в прокуратуре.

Такая деятельность не только выходит за пределы правового поля, констатируют в прокуратуре, но и приводит к истощению участков, не предназначенных для интенсивного земледелия.

Правоохранители подали иск в суд с требованием вернуть эти земельные участки Савинскому поселковому совету. Производство по делу уже открыто.