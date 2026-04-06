Приватизация на Мироносицкой «с грубыми нарушениями»: прокуратура судится

Харьковская областная прокуратура пытается вернуть в собственность города помещение, которое перепродают с 2017 года. Не помогло даже решение Верховного суда.

Речь идет о нежилых помещениях площадью более 400 кв. м в самом центре Харькова — на улице Мироносицкой. Горсовет отказался от этой собственности громады Харькова еще в 2017 году.

«Прокуроры установили, что приватизация произошла с грубыми нарушениями без проведения обязательных конкурентных процедур, таких как аукцион или конкурс. Также не было оснований для применения внеконкурентного способа приватизации: арендатор не осуществил необходимые неотъемлемые улучшения на сумму не менее 25% рыночной стоимости имущества», — прокомментировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

С такой оценкой событий согласились и судьи Верховного Суда.

«Незаконность выбытия объектов подтверждена постановлением Верховного Суда от 27 августа 2025 года, принятым по иску прокурора, поданному еще в 2019 году», — отметили в прокуратуре.

Однако даже решение верховной судебной инстанции Украины не помогло вернуть помещения городу. Пока шло разбирательство ответчик переоформил имущество на третьих лиц. Затем его еще несколько раз перепродали. Сейчас это собственность ООО.

«Для возобновления прав территориальной громады Киевская окружная прокуратура г. Харькова подала исковое заявление в суд об истребовании этого имущества из чужого незаконного владения. Суд открыл производство. Продолжается рассмотрение дела», — проинформировала пресс-служба ведомства.