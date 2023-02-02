Разбор завалов дома на Мироносицкой в Харькове. День четвертый (фото)
Завершился четвертый день разбора завалов четырехэтажного жилого дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала вражеская ракета.
Чрезвычайники с помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента демонтировали неустойчивые и аварийные конструкции дома, убирали строительный мусор, продолжали искать фрагменты тела погибшей 85-летней женщины, сообщили в Facebook облуправления ГСЧС.
На месте работали 15 спасателей и 6 единиц техники.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, что дом на улице Мироносицкой в центре Харькова попал под удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Были разрушены крыша и квартиры на верхних этажах. 85-летняя женщина погибла и еще три человека пострадали. 15 жильцов эвакуировали. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, целью оккупантов была больница, а не дом. Один подъезд четырехэтажки придется полностью отстраивать, рассказал мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 17:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершился четвертый день разбора завалов четырехэтажного жилого дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала вражеская ракета.".