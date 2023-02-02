Розбір завалів будинку на Мироносицькій у Харкові. День четвертий (фото)
Завершився четвертий день розбору завалів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Мироносицькій у Харкові, в який 29 січня влучила ворожа ракета.
Надзвичайники за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту демонтували нестійкі та аварійні конструкції дому, прибирали будівельне сміття, продовжували шукати фрагменти тіла загиблої 85-річної жінки, повідомили у Facebook облуправління ДСНС.
На місці працювали 15 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, що будинок на вулиці Мироносицькій у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. Один під’їзд чотириповерхівки доведеться повністю відбудовувати, розповів мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 17:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершився четвертий день розбору завалів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Мироносицькій у Харкові, в який 29 січня влучила ворожа ракета.".