Під’їзд дому в центрі Харкова після ракетного удару повністю відбудують – мер
Один під’їзд житлової чотириповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові, по якій увечері 29 січня вдарила російська ракета, реконструюватиметься повністю.
Про це мер Ігор Терехов повідомив у етері національного телемарафону.
“Нам вдалося вже запустити електроенергію. Крім цього, зараз є тепло в оселях, газ подано в цей будинок, але один під’їзд буде реконструйований повністю, бо немає можливості його частково реконструювати. Тому ми задіяли всі будівельні компанії, щоб разом із нами відновлювати місто Харків”, – сказав Терехов.
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Нагадаємо, що будинок на вулиці Мироносицькій у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. 1 лютого бійці ДСНС продовжили розбір завалів та пошуки фрагментів тіла загиблої.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 21:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один під’їзд житлової чотириповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові, по якій увечері 29 січня вдарила російська ракета, реконструюватиметься повністю.".