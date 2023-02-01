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Під’їзд дому в центрі Харкова після ракетного удару повністю відбудують – мер

Події 21:16   01.02.2023
Олена Нагорна
Під’їзд дому в центрі Харкова після ракетного удару повністю відбудують – мер

Один під’їзд житлової чотириповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові, по якій увечері 29 січня вдарила російська ракета, реконструюватиметься повністю.

Про це мер Ігор Терехов повідомив у етері національного телемарафону.

“Нам вдалося вже запустити електроенергію. Крім цього, зараз є тепло в оселях, газ подано в цей будинок, але один під’їзд буде реконструйований повністю, бо немає можливості його частково реконструювати. Тому ми задіяли всі будівельні компанії, щоб разом із нами відновлювати місто Харків”, – сказав Терехов.

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Нагадаємо, що будинок на вулиці Мироносицькій у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. 1 лютого бійці ДСНС продовжили розбір завалів та пошуки фрагментів тіла загиблої.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 21:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один під’їзд житлової чотириповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові, по якій увечері 29 січня вдарила російська ракета, реконструюватиметься повністю.".