Удар по дому в центрі Харкова: пошуки фрагментів тіла загиблої тривають (фото)

У Харкові надзвичайники повідомили про завершення третього дня розбору завалів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Мироносицькій, в який увечері 29 січня влучила ворожа ракета.

Пошуки фрагментів тіла загиблої 85-річної мешканки тривають, йдеться на Facebook-сторінці облуправління ДСНС.

“Рятувальники приступили до розбору горищного перекриття, яке під впливом атмосферних опадів дало просадку і загрожувало руйнацією. На місці працювали 15 осіб особового складу ДСНС і 6 одиниць рятувальної техніки”, – розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС повідомили, що сьогодні допомагали комунальникам розбирати завали шістнадцятиповерхівки на Північній Салтівці. Внаслідок неодноразового влучання ворожих снарядів у будинок ще на початку війни обвалився його фасад.

“Наразі за допомогою екскаватора ДСНСники розчищають прибудинкову територію від уламків бетонних будівельних конструкцій”, – додали у відомстві.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, що будинок на вулиці Мироносицькій у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. У вцілілій частині чотириповерхівки вже відновили водо-, електро- та теплопостачання. Попередньо, будинок підлягає відновленню.