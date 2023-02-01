Удар по дому в центрі Харкова: пошуки фрагментів тіла загиблої тривають (фото)
У Харкові надзвичайники повідомили про завершення третього дня розбору завалів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Мироносицькій, в який увечері 29 січня влучила ворожа ракета.
Пошуки фрагментів тіла загиблої 85-річної мешканки тривають, йдеться на Facebook-сторінці облуправління ДСНС.
“Рятувальники приступили до розбору горищного перекриття, яке під впливом атмосферних опадів дало просадку і загрожувало руйнацією. На місці працювали 15 осіб особового складу ДСНС і 6 одиниць рятувальної техніки”, – розповіли надзвичайники.
Також у ДСНС повідомили, що сьогодні допомагали комунальникам розбирати завали шістнадцятиповерхівки на Північній Салтівці. Внаслідок неодноразового влучання ворожих снарядів у будинок ще на початку війни обвалився його фасад.
“Наразі за допомогою екскаватора ДСНСники розчищають прибудинкову територію від уламків бетонних будівельних конструкцій”, – додали у відомстві.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, що будинок на вулиці Мироносицькій у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. У вцілілій частині чотириповерхівки вже відновили водо-, електро- та теплопостачання. Попередньо, будинок підлягає відновленню.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові надзвичайники повідомили про завершення третього дня розбору завалів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Мироносицькій, в який увечері 29 січня влучила ворожа ракета.".